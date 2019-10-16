с чего всё началось

Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.

Как передает РИА Новости – сообщение с соответствующим содержанием появилось на странице в Facebook. Его разместила Дарья Олифер, представляющая украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.

Происшествия Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.

Экономика В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Политика Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Экономика Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4% Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).

Экономика Инфляция четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России с 8 по 14 октября 2019 года. Показатель остается на этой отметке четвертую неделю подряд.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.

Хоккей Тарасенко опёрся на кресло Трампа во время фотосъёмки в Белом доме Во время традиционного фото с президентом Тарасенко опёрся на спинку кресла Трампа, улыбнувшись улыбкой без переднего зуба.

Футбол Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.

Общество Россия восстановила авиасообщение с Грузией Напомним, президент России Владимир Путин приостановил воздушное сообщение с Грузией 8 июля 2018 года после антироссийских митингов в стране.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.

Транспорт Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.

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Футбол Месси вручили шестую «Золотую бутсу» Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.