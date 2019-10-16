Политика
Капитал страныКиев требует распустить ДНР и ЛНР
Как передает РИА Новости – сообщение с соответствующим содержанием появилось на странице в Facebook. Его разместила Дарья Олифер, представляющая украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
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Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельSM News вчера в 14:16
с чего всё началось
Одним из главных требований украинских властей для выполнения политической части минских соглашений является «роспуск квазигруппировок ЛНР и ДНР», заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.Коммерсантъвчера в 14:08
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Условие о роспуске ДНР и ЛНР назвали «отсебятиной» пресс-секретаря Кучмы
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