Политика

Капитал страныКапитал страныКиев требует распустить ДНР и ЛНР

Как передает РИА Новости – сообщение с соответствующим содержанием появилось на странице в Facebook. Его разместила Дарья Олифер, представляющая украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
Читать в источнике
Комментировать874
Алексей Пушков
Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельSM News вчера в 14:16

Подробнее о событии

Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

РИА Новости01:36

«Кучма решил сорвать Зеленскому встречу в «нормандском формате»

REGNUM03:13

Российские сенаторы оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР

РБКвчера в 19:34

В Совфеде ответили на требования Украины распустить ЛНР и ДНР

Комсомольская правда00:37

В России отреагировали на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Lenta.ruвчера в 20:29

Что стоит за требованием Киева распустить ДНР и ЛНР

RT на русском01:38

Пушков рассказал о значении требования Киева распустить ДНР и ЛНР

Известиявчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Газета.Ru вчера в 04:30
Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Экономика

«Лукойл» может увеличить дивиденды за девять месяцев в два раза

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.
Rambler News Service 06:50
Политика

В партии Зеленского осудили посещение премьером Украины рок-концерта

В партии "Слуга народа" возмущены посещением премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и ждут от него объяснений, сообщил изданию "Страна.ua" источник в политсиле.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Политика

В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит.
Газета.Ru 06:48
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика

Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд

Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

РИА Новости 06:27
Общество

Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru вчера в 14:18
Гаджеты

В России выпустили iPhone 11 Pro в стиле первого классического iPhone

Дни24 06:50
Армия и оружие

Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии

Дождь вчера в 13:26
Киберспорт

Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq

Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Хоккей

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

РИА Новости вчера в 18:39
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Суд арестовал акции сети поликлиник, принадлежащих Гинеру

Арбитражный суд Москвы 16 октября вынес решение о полном аресте акций сети поликлиник "Медис", владельцем которой является компания "Союз", принадлежащая президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.
ProstoProSport 05:22
Происшествия

Осужденный убийца сбежал из колонии-поселения под Красноярском

Телеканал 360° 01:43
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Коммерсантъ вчера в 20:49
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

CyberSport.ru 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное