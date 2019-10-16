Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.

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