с чего всё началось

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией

Происшествия В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Футбол Украинский футболист съездил в Россию и пожалел Отмечается, что Игорь Сикорский в составе «Агробизнеса» в текущем сезоне первой лиги украинского футбола провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром команды.

Космос «Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.

Политика Путин поздравил Юмашеву с днем рождения Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

Политика Министр цифрового развития уйдет в отставку Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».