Политика
РИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Читать в источнике
Оценить120
с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.РБК14:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Общество
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Футбол
Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд
Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
Общество
В Москве прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Около 3 тыс. фейерверков запустили в небо над Москвой в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
Напомним, что Жукова и Абрамович расстались три года назад — у пары сын Александр и дочь Лея.
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Авто
В России реализовали рекордное количество машин Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce подвела итоги продаж на рынке России за 2019 год.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Футбол
Украинский футболист съездил в Россию и пожалел
Отмечается, что Игорь Сикорский в составе «Агробизнеса» в текущем сезоне первой лиги украинского футбола провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром команды.
Гаджеты
Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Здоровье
Скворцова: мощности роддомов хватит, если рождаемость повысится
Вероника Скворцова пообещала, что, в случае увеличения рождаемости, мощности действующих родильных домов хватит для обеспечения мест всем новорожденным.
Политика
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Политика
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра России Михаила Мишустина со вступлением в должность, сообщило правительство ФРГ.
Финансы
Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар
«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — приводит его слова «Лента.ру».
Здоровье
Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Общество
«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»
Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.