Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором".
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с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается
 на сайте главы государства.
РБКвчера в 14:16

Подробнее о событии

Новая стратегия безопасности Украины нацелена на снижение напряженности с Россией

ТК Звезда00:13

Киев предложил снизить напряженность в отношениях с Россией

Lenta.ruвчера в 14:47

Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией

Rambler News Serviceвчера в 13:58

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

РИА Новостивчера в 14:09

СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией

RT на русскомвчера в 14:03

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

РБКвчера в 14:16

Новая стратегия безопасности Украины предполагает снижение напряженности в отношениях с РФ

ТАССвчера в 13:51
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Политика

Президент Турции сообщил об отправке войск в Ливию

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию с целью "обеспечения поддержки и стабильности" правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
Газета Metro 16 января в 12:55
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

Православное сообщество требует лишить Ивана Урганта гражданства

МордовМедиа 16 января в 11:22
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Политика

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
РБК вчера в 20:10
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт вчера в 04:34
Здоровье

Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди

Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди.
MedikForum.ru вчера в 03:50
Футбол

Украинский футболист лишился работы после поездки в Петербург

Футбольный клуб «Агробизнес» возмутился своим спортсменом Игорем Сикорским, который съездил в Петербург.
Петербургский дневник вчера в 13:06
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия 16 января в 16:26
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 16 января в 09:53
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Футбол

Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 11:48
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM 16 января в 04:29
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Правительство России подало в отставку в полном составе

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Вести.Ru 15 января в 08:31
Общество

В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

Коммерсантъ вчера в 22:53
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.
Автоновости дня вчера в 07:09
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 16 января в 05:50
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Piter.tv вчера в 05:08
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:46
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru вчера в 04:37
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета вчера в 00:34
Общество

Депутат Госдумы предложил лишать преступников гонораров за мемуары

Ранее Лайф сообщал, что доцент-расчленитель Олег Соколов планирует поделиться половиной своего гонорара за роман, который он пишет, с колонией, в которую его посадят.
Life.ru вчера в 23:41
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Газета.Ru вчера в 12:56
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