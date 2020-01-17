Политика
РИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором".
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с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.РБКвчера в 14:16
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Политика
Президент Турции сообщил об отправке войск в Ливию
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию с целью "обеспечения поддержки и стабильности" правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
Единоборства
Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Общество
Православное сообщество требует лишить Ивана Урганта гражданства
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта
Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Политика
Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
Хоккей
Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу
Здоровье
Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди
Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди.
Футбол
Украинский футболист лишился работы после поездки в Петербург
Футбольный клуб «Агробизнес» возмутился своим спортсменом Игорем Сикорским, который съездил в Петербург.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Футбол
Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Общество
В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Общество
Индия приостановила проект Hyperloop
Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Общество
Депутат Госдумы предложил лишать преступников гонораров за мемуары
Ранее Лайф сообщал, что доцент-расчленитель Олег Соколов планирует поделиться половиной своего гонорара за роман, который он пишет, с колонией, в которую его посадят.
Биатлон