с чего всё началось

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором".

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Политика Президент Турции сообщил об отправке войск в Ливию Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию с целью "обеспечения поддержки и стабильности" правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Единоборства Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246 Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.

Общество Индия приостановила проект Hyperloop Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.