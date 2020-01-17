Политика
РИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором".
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с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.РБКвчера в 14:16
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Зеленский представил стратегию нацбезопасности Украины: мир с Россией
Московский Комсомолецвчера в 13:53
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Футбол
Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»
Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Биатлон
Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Хоккей
«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова
В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана
Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
Армия и оружие
В США сообщили об 11 пострадавших в результате удара Ирана
Экономика
Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году
Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
Единоборства
Херб Дин в седьмой раз станет рефери боя Макгрегора
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Здоровье
В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе
Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Авто
Названы пять систем, снижающие ресурс двигателя автомобиля
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Происшествия
В Новосибирске мать подозревается в убийстве девятилетней дочери
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Её подозревают в убийстве девятилетнего ребёнка.
Футбол
В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»
Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Кино
Режиссер Тарантино назвал любимого «молодого» актера
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Футбол
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»
Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Музыка
В Петербурге отметят Всемирный день The Beatles
Как отметят праздник в Петербурге В Петербурге Всемирный день The Beatles традиционно отмечают интересными событиями.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.