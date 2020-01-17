с чего всё началось

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором".

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Авто Начались продажи первого минивэна Lexus Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.

Хоккей «Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).

Экономика Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.

Автоспорт «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар» 43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.

Футбол В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала» Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.

Музыка В Петербурге отметят Всемирный день The Beatles Как отметят праздник в Петербурге В Петербурге Всемирный день The Beatles традиционно отмечают интересными событиями.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Общество Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".