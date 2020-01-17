Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором".
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с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается
 на сайте главы государства.
РБКвчера в 14:16

Подробнее о событии

Украина объявила о планах снизить напряженность с Россией

Известиявчера в 14:28

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

РБКвчера в 14:16

Новая стратегия безопасности Украины предполагает снижение напряженности в отношениях с РФ

ТАССвчера в 13:51

СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией

RT на русскомвчера в 14:03

Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией

Rambler News Serviceвчера в 13:58

Зеленский представил стратегию нацбезопасности Украины: мир с Россией

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

РИА Новостивчера в 14:09
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Футбол

Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Soccer.ru вчера в 07:32
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM вчера в 13:01
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Хоккей

«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова

В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
REGNUM вчера в 23:41
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие

В США сообщили об 11 пострадавших в результате удара Ирана

Аргументы и Факты вчера в 11:54
Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
REGNUM вчера в 22:55
Единоборства

Херб Дин в седьмой раз станет рефери боя Макгрегора

Чемпионат вчера в 02:02
Автоспорт

«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»

43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
УтроNews вчера в 05:57
Здоровье

В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе

Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Амурская правда вчера в 05:45
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК вчера в 08:38
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия вчера в 07:19
Авто

Названы пять систем, снижающие ресурс двигателя автомобиля

Новые автомобили вчера в 11:54
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Происшествия

В Новосибирске мать подозревается в убийстве девятилетней дочери

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Её подозревают в убийстве девятилетнего ребёнка.
REGNUM вчера в 03:41
Футбол

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Матч ТВ вчера в 15:59
Кино

Режиссер Тарантино назвал любимого «молодого» актера

Красная весна вчера в 09:30
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 12:33
Футбол

Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»

Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
RT на русском вчера в 15:14
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Музыка

В Петербурге отметят Всемирный день The Beatles

Как отметят праздник в Петербурге В Петербурге Всемирный день The Beatles традиционно отмечают интересными событиями.
Телеканал Санкт-Петербург 15 января в 23:17
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Общество

Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Газета.Ru вчера в 01:11
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Piter.tv вчера в 05:08
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия вчера в 14:40
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
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