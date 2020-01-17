с чего всё началось

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

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Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применения ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

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Политика Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отказался удовлетворить его прошение об отставке.

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Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

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