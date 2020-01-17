Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Читать в источнике
Комментировать228
с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается
 на сайте главы государства.
РБК14:16

Подробнее о событии

Украина объявила о планах снизить напряженность с Россией

Известия14:28

Новая стратегия безопасности Украины предполагает снижение напряженности в отношениях с РФ

ТАСС13:51

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

РИА Новости14:09

СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией

RT на русском14:03

Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией

Rambler News Service13:58

Зеленский представил стратегию нацбезопасности Украины: мир с Россией

Московский Комсомолец13:53

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

РБК14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика

Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию

Первая встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию состоится в четверг, 16 января.
Комсомольская правда 15 января в 23:42
Армия и оружие

У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР

Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применения ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Avia.pro 20:12
Происшествия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Газета.Ru 16:16
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Политика

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
РБК 20:10
Политика

Лавров назвал причину катастрофы украинского самолёта в Иране

Трагедия с украинским самолётом на юге Тегерана была вызвана человеческой ошибкой, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 05:38
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Радио Комсомольская правда 09:39
Политика

Зеленский отказался принять отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отказался удовлетворить его прошение об отставке.
РИА Новости 14:40
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета 21:55
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру вчера в 05:50
Культура

Автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин скончался в Петербурге

Вместе с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика».
Peterburg2.ru 11:15
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости 17:44
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Общество

Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Lenta.ru 21:24
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город 13:08
Политика

Медведев назвал смену правительства естественной ситуацией

Новый премьер Михаил Мишустин встретился с Медведевым в пятницу в Доме правительства и с ушедшим в отставку кабмином.
РЕН ТВ 06:13
Футбол

Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Soccer.ru 07:32
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия 14:40
Происшествия

После жалоб воспитанниц российского приюта на педагога завели дело

Lenta.ru 03:44
Космос

В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни

Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
МИР 24 15 января в 08:16
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Игромания.ру 04:16
Шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома

На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
StarHit.ru 03:00
Футбол

Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
РБК 13:19
Футбол

«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы

Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Евро-футбол.ру 11:55
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru 15 января в 04:02
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное