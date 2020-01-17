с чего всё началось

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

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Происшествия В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.