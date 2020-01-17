Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
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с чего всё началось
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается
 на сайте главы государства.
РБК14:16

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СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией

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Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

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Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией

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Московский Комсомолец13:53

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