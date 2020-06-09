Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать как представители Донецкой области в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Vesti.ua.
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Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Евразия Daily06:51

Киев включил в состав ТКГ украинских блогеров-пропагандистов Гармаша и Казанского

ИА Новороссия03:44

Украина «имитирует процесс» мирных переговоров по Донбассу — Климкин

REGNUM07:02

Украинские партнёры из контактной группы по урегулированию влепили своим визави оплеуху

Наша версия05:38

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

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Украина ввела в состав Контактной группы в качестве представителей Донбасса своих назначенцев

Накануне.Ru06:51

Киев позвал двух проукраинских журналистов представлять Донбасс в контактной группе

Украина.ру03:22
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Путешествия

В Турции раскрыли условия для въезда россиян

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле.
ФедералПресс 03:47
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
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Происшествия

Названы способы избежать тюрьмы для Ефремова после смертельного ДТП

Lenta.ru 05:51
Общество

Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса

Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru 07 июня в 03:00
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Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
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Политика

Создана петиция против обнуления сроков Путина

На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 06:43
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Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
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Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
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Единоборства

Брянский спортсмен Минаков рассказал о проблемах с получением визы США

Брянский спортсмен, бывший чемпион американского ММА-промоушена Bellator Виталий Минаков рассказал изданию «Спорт-Экспресс», почему ему могли отказать в получении визы США.
Мой Брянск 04:22
Происшествия

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
Происшествия

В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома

РИА Новости 06:29
Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
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Футбол

Н’Жи не путал ЦСКА и «Динамо». Ошибку допустил журналист

Как объяснил сам Н’Жи, ошибку допустил не он, а журналист, который брал интервью.
Нева Спорт 05:52
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
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Происшествия

Суд оправдал экс-начальника саратовского ГУ МЧС Игоря Качева

FreeNews-Volga 06:52
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Общество

В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
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