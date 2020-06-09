Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать как представители Донецкой области в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Vesti.ua.

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Путешествия В Турции раскрыли условия для въезда россиян Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле. 1

Политика В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице. 100

Происшествия Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,2K

Общество Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.

Футбол РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.

Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. 13

Политика Создана петиция против обнуления сроков Путина На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет». 25

Единоборства Брянский спортсмен Минаков рассказал о проблемах с получением визы США Брянский спортсмен, бывший чемпион американского ММА-промоушена Bellator Виталий Минаков рассказал изданию «Спорт-Экспресс», почему ему могли отказать в получении визы США.

Общество В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов. 218

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 168

Шоу-бизнес Армена Джигарханяна госпитализировали Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. 72

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 150