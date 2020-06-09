Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать как представители Донецкой области в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Vesti.ua.

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Путешествия Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля «Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой. 46

Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. 214

Общество В Китае решили главную проблему Tesla Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли. 26

Киберспорт Роман Дворянкин: Alisports больше не будет проводить турниры WESG Птички принесли, что Alibaba пару месяцев назад расформировала киберспортивный отдел внутри Alisports, и турниров WESG больше не будет.

Политика Николай Патрушев вспомнил о врагах России из-за ЧП в Норильске На одном из совещаний секретарь Совета безопасности России сообщил, что масштабный разлив топлива может быть выгоден той стороне, которая планирует дискредитировать политику Российской Федерации в Арктике. 4

Футбол ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.

Происшествия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ. 1

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Космос «Роскосмос»: российских деталей в Crew Dragon нет В конструкции стыковочного узла космического корабля Crew Dragon нет деталей российского производства.

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 45

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 330

Политика Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Ростовской области Москва, 9 июня 2020, 13:44 — REGNUM Сегодня, 9 июня, президент России Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Общество «Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Происшествия Найдены похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги «Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России ‘’Красноярское'' во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая», — передала Волк. 4

Общество Назван самый пострадавший от коронавируса город мира Самым пострадавшим от коронавируса городом с населением 120 тыс. человек считается итальянский Бергамо. Об этом заявил его мэр Джорджо Гори.