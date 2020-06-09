Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать как представители Донецкой области в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Vesti.ua.
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

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Россия обязана принять! Зеленского хвалят за «укрепление» позиции Украины

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

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Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

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Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
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Здоровье

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В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
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Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
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Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Прилучный расплатился с долгами и не появится на собственном разводе

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КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

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Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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