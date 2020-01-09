Политика

РБКРБККиев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала
 Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
RT на русском15:19

Подробнее о событии

Киев направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Московский Комсомолец15:30

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Lenta.ru18:07

МИД Украины направил России очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

ТАСС16:02

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

РБК19:50

Украина направила России ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма

Газета.Ru15:28

МИД Украины выразил России протест из-за визита Путина в Крым

Известия15:27

МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

RT на русском15:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество

Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Известия 21:11
Общество

Спокойной и морозной будет предстоящая неделя в Сахалинской области

В начале рабочей недели погода улучшится.
АСТВ 21:57
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости 22:37
Хоккей

СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым

Петербургский хоккейный клуб СКА принял решение расстаться с нападающим Игорем Ларионовым. Стороны расстались по обоюдному согласию.
News.ru 07:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Технологии

Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС

Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Красная весна 04:45
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК 01:42
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
РИА Новости 13:23
Кино

Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером

Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
ГЛАС.RU 17:54
Экономика

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Известия 13:30
Происшествия

Опубликован предварительный отчет по крушению самолета в Иране

Новостной фронт 04:09
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU 12:32
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
ТАСС 19:50
Здоровье

Эксперты назвали самую опасную для человека диету

Исследователи составили рейтинг самых худших диет для человека. Его первую строчку заняла кетодиета, сообщает "Комсомольская правда".
Life.ru 22:14
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ 14:22
Здоровье

Плохое кровообращение: 8 симптомов, которые могут говорить об этом

Здоровая циркуляция крови является важным условием для нормального существования всего организма, но многие люди и не догадываются, что у них имеются проблемы с кровообращением.
MedikForum.ru 21:30
Транспорт

Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД

Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
Экономика сегодня 00:23
Политика

Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:41
Политика

Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером

Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российская газета 21:11
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости 14:46
Происшествия

Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать

Скандал вспыхнул из-за того, что мать вернулась домой и застала дочь в постели с другом, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:57
Автоспорт

Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
РЕН ТВ 07:19
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 20:55
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

РИА Новости 20:45
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
РИА Новости 22:11
Футбол

«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина

ГЛАС.RU 10:19
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное