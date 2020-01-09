с чего всё началось

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.

Общество Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Хоккей СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым Петербургский хоккейный клуб СКА принял решение расстаться с нападающим Игорем Ларионовым. Стороны расстались по обоюдному согласию.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Общество Россияне увидят первое в этом году лунное затмение В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.

Кино Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Здоровье Плохое кровообращение: 8 симптомов, которые могут говорить об этом Здоровая циркуляция крови является важным условием для нормального существования всего организма, но многие люди и не догадываются, что у них имеются проблемы с кровообращением.