Киев возмущен российским Крымом в сообщении BBC об авиакатастрофе
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Позже материал на сайте "Би-Би-Си" стал недоступен, а в новой статье о катастрофе содержались извинения за "некорректную" карту в предыдущей версии. Военно-транспортный Ан-26 рухнул во время учебного полета под Харьковом около девяти часов вечера 25 сентября.В источнике
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Материал Би-би-си о крушении самолета с курсантами возмутил Киев из-за принадлежности Крыма
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