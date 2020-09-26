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Вести.Ru
Вести.Ru

Киев возмущен российским Крымом в сообщении BBC об авиакатастрофе

Позже материал на сайте "Би-Би-Си" стал недоступен, а в новой статье о катастрофе содержались извинения за "некорректную" карту в предыдущей версии. Военно-транспортный Ан-26 рухнул во время учебного полета под Харьковом около девяти часов вечера 25 сентября.В источнике
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Телеканал 360°

Материал Би-би-си о крушении самолета с курсантами возмутил Киев из-за принадлежности Крыма

Телеканал 360°вчера в 09:00
РИА Новости

Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев

РИА Новостивчера в 12:09
Вести.Ru

Киев возмущен российским Крымом в сообщении BBC об авиакатастрофе

Вести.Ruвчера в 09:13
РБК

Украинские дипломаты возмутились материалом Би-би-си о крушении Ан-26

РБКвчера в 15:32
Lenta.ru

Посольство Украины возмутилось материалом «Би-би-си» о крушении Ан-26

Lenta.ruвчера в 08:31
РЕН ТВ

В Киеве возмутились из-за материала BBC о крушении Ан-26

РЕН ТВвчера в 08:19
Новостной фронт

ВВС опять изобразила Украину без Крыма

Новостной фронтвчера в 02:53

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ruвчера в 03:48
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