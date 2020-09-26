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Вести.Ru
Вести.Ru

Киев возмущен российским Крымом в сообщении BBC об авиакатастрофе

Позже материал на сайте "Би-Би-Си" стал недоступен, а в новой статье о катастрофе содержались извинения за "некорректную" карту в предыдущей версии. Военно-транспортный Ан-26 рухнул во время учебного полета под Харьковом около девяти часов вечера 25 сентября.В источнике
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РБК

Украинские дипломаты возмутились материалом Би-би-си о крушении Ан-26

РБКвчера в 15:32
РИА Новости

Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев

РИА Новостивчера в 12:09
РЕН ТВ

В Киеве возмутились из-за материала BBC о крушении Ан-26

РЕН ТВвчера в 08:19
Телеканал 360°

Материал Би-би-си о крушении самолета с курсантами возмутил Киев из-за принадлежности Крыма

Телеканал 360°вчера в 09:00
Lenta.ru

Посольство Украины возмутилось материалом «Би-би-си» о крушении Ан-26

Lenta.ruвчера в 08:31
Вести.Ru

Киев возмущен российским Крымом в сообщении BBC об авиакатастрофе

Вести.Ruвчера в 09:13
Новостной фронт

ВВС опять изобразила Украину без Крыма

Новостной фронтвчера в 02:53

Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Avia.pro18:29
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RU25 сентября в 04:58
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