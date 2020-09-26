Позже материал на сайте "Би-Би-Си" стал недоступен, а в новой статье о катастрофе содержались извинения за "некорректную" карту в предыдущей версии. Военно-транспортный Ан-26 рухнул во время учебного полета под Харьковом около девяти часов вечера 25 сентября.