с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

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