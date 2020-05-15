Политика
Деловое.ТВНа Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ (.pdf) о введении санкций в отношении ряда музеев, общественных, научных и образовательных организаций России.Коммерсантъвчера в 15:21
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