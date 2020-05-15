Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВНа Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ (.pdf
) о введении санкций в отношении ряда музеев, общественных, научных и образовательных организаций России.
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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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