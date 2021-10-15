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Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и на Донбассе.
Lenta.ru
Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина продолжает вводить санкции, связанные с Крымом.
Комсомольская правда
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года.
Известия
СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились.
РИА Новости

С чего всё началось

Киев ввел санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе
Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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