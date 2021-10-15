Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.
35-летняя бизнесвумен сообщила: ее сын не нуждается в получении согласия от Романец на совместный отдых с отцом, потому что сама Феофилактова не доверит ребенка бывшему мужу и его неадекватной возлюбленной.