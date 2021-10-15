Будьте в Плюсе

Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и на Донбассе.
Lenta.ru
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.
Газета.Ru
Предыдущие санкции из-за проведения думских выборов в Крыму затронули 33 кандидата от партий и самовыдвиженца, 54 члена комиссий Крыма, семь сотрудников ФСБ и одного гражданина Республики Корея.
Коммерсантъ
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года.
Известия

С чего всё началось

Киев ввел санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе
Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
РИА Новости13:46

Подробнее о событии

СНБО Украины утвердил санкции против 237 человек за выборы в Крыму
РБК14:31
Совбез Украины ввел ограничительные санкции против сети магазинов MERE
ТАСС14:46
СНБО Украины утвердил санкции против российской сети MERE
РИА Новости13:52
СНБО утвердил санкции против 237 человек за думские выборы в Крыму
Телеканал 360°13:34
СНБО Украины утвердил санкции против причастных к выборам в ГД в Крыму
Известия13:29
СНБО Украины ввел санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе
Lenta.ru13:35
На Украине ввели санкции против сети супермаркетов MERE
RT на русском14:35

Интересное

Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента с эсминцем в Японском море

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.
РИА Новости13:26

Евгения Феофилактова возмущена высказываниями Виктории Романец о своем сыне

35-летняя бизнесвумен сообщила: ее сын не нуждается в получении согласия от Романец на совместный отдых с отцом, потому что сама Феофилактова не доверит ребенка бывшему мужу и его неадекватной возлюбленной.
ГлобалМСК.ру08:17

Лавров осудил отказ Германии платить компенсации всем блокадникам Ленинграда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопиющей несправедливостью нежелание ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности.
Коммерсантъ11:00