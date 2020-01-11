Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

Lenta.ru14:21

Правительство Украины определилось с выплатами семьям погибших в катастрофе украинского Боинга, сбитого в Иране

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Киев выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в Иране украинцев

РБК14:21

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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

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Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing

Известия13:52

Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing

ТАСС13:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
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