Политика
РИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Общество
Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн
С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Космос
Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид
Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева удивила поклонников густыми усами
Знаменитость, которая недавно отправилась в отпуск, распустила волосы. При этом над ее верхней губой имеется густая растительность.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Политика
Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Музыка
Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион
Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион Стриминговые сервисы продолжают оставаться основным драйвером роста музыкальной индустрии.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing в Иране. Запись опубликована в Twitter Iran News Wire.
Здоровье
Удивительные факты о похудении
Следует знать, что существуют некоторые факты о похудении, которые точно удивят.