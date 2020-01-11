Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

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