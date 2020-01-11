Политика
РИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Авто
На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Авто
Цены на автомобили подскочили в России
С начала 2020 года в России начали дорожать автомобили. Цены на машины поднялись в среднем на 2-6%.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Футбол
«Интер» упустил победу в домашнем матче с «Аталантой»
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Нью-Джерси» гол забил Никита Гусев.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Культура
Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева
В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Армия и оружие
Беспилотник помог нанести точные артиллерийские удары в Кузбассе
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10" обеспечил точное нанесение артиллерийских ударов по целям на полигоне в Кузбассе.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Происшествия
Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing
Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
Авто
Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35
Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».