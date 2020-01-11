Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

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Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing

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Киев выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в Иране украинцев

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Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

РИА Новости13:54

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Эхо Москвы14:58

Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing

ТАСС13:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

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Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
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