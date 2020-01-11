Политика
РИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Политика
Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Общество
Певицу Maruv ограбили в центре Киева
Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Общество
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии
Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Футбол
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»
Происшествия
Во Владивостоке во время пожара погибли четыре лошади
Армия и оружие
В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов.
Политика
Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны
Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны.
Политика
Госдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Политика
Названа вина США в трагедии со сбитым в Иране самолетом
США несут свою долю ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 11 января в эфире телеканала «Россия 24».
Происшествия
Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing
Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
Футбол
«Интер» упустил победу в домашнем матче с «Аталантой»
Кино
Фильм «Холоп» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате
Комедия «Холоп» стала третьим фильмом в истории российского проката, сборы которого превысили два миллиарда рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы учета продажи билетов ЕАИС по состоянию на 10 января.
Политика
Путин призвал закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины
Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, что предусмотрено Минскими соглашениями.