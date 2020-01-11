Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

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Эхо Москвы14:58

Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing

ТАСС13:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
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Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
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Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.
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Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

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Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны.
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