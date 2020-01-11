Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

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Кино Фильм «Холоп» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате Комедия «Холоп» стала третьим фильмом в истории российского проката, сборы которого превысили два миллиарда рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы учета продажи билетов ЕАИС по состоянию на 10 января.