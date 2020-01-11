Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

RT на русском15:08

Правительство Украины определилось с выплатами семьям погибших в катастрофе украинского Боинга, сбитого в Иране

Эхо Москвы14:58

Правительство Украины выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране

News.ru14:11

Киев выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в Иране украинцев

РБК14:21

На Украине семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 8,3 тыс. долларов

Говорит Москва14:24

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

РИА Новости13:54

Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing

ТАСС13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Путин и Меркель провели переговоры в Москве

Дождь 10:24
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Подольске и погибли

Газета.Ru 11:32
Политика

Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17:15
Политика

Горбачев призвал сократить праздники в России

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал сократить затяжные праздники в России, поскольку они лишь способствуют алкоголизации населения.
ФАН 14:07
Происшествия

Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Lenta.ru 15:04
Шоу-бизнес

Решетова впервые показала лицо сына от Тимати

Обычно молодая мама предпочитала закрывать лицо ребенка стикерами или смайликами, но наконец показала общественности лицо малыша.
Gazeta.SPb 15:48
Авто

Subaru представила версию Forester с неприличным названием

На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.
Car.ru 09:56
Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
РБК 11:17
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

РИА Новости 16:36
Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Ридус 11:59
Политика

Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Вести.Ru 16:27
Общество

Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Шоу-бизнес

«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске

Lisa.ru вчера в 08:40
Политика

Власти Ирана подтвердили, что случайно сбили украинский Boeing

Екатеринбург Онлайн вчера в 23:26
Космос

NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты

Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Российская газета вчера в 06:20
Спорт

Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене

Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Нева Спорт 11:12
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

РИА Новости 08:14
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США убить еще одного иранского командира

США планировали убить не одного, а двух высокопоставленных иранских командиров.
Российская газета вчера в 16:38
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Авто

На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России

Kia испытала кроссовер Seltos для России на Дмитровском полигоне НАМИ и выложила видео в сеть (ниже).
МонаВиста вчера в 08:51
Общество

На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн

Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Русская Планета 07:13
Футбол

Трансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрока

Sports.ru 04:59
Хоккей

Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки

RT на русском вчера в 01:19
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 поступил в продажу

Новый бюджетный кроссовер Jetta VS7 от автоконцерна Volkswagen официально поступил в продажу.
CarsWeek.ru 01:39
Кино

Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

ToDay News Ufa 11:26
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБК вчера в 22:13
Политика

Смерть султана Омана разоблачила ложь Зеленского, заявил депутат Рады

Красная весна 14:33
Происшествия

На заводе под Белгородом взорвался газ

Вести.Ru 14:41
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Главное