Политика

Газета.RuГазета.RuКиев выразил протест России из-за доставки гумпомощи в Донбасс

Украинский МИД выразил решительный протест Москве из-за очередного направленного в Донбасс конвоя с гуманитарной помощью, сообщает РИА "Новости". Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.
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