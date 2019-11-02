Политика

РБКРБККиев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Во время дачи разъяснений французский посол заявил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют во Францию. «Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского МИД.
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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Газета.Ru04:31

В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»

Комсомольская правдавчера в 18:56

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

RT на русскомвчера в 22:05

Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона

Российская газетавчера в 19:30

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

РИА Новости00:36

Посла Франции вызвали в МИД Украины после слов Макрона об украинских бандах

Взгляд.рувчера в 18:34

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

РБКвчера в 17:36
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Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

Газета.Ru вчера в 21:50
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
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Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Политика

В Думе ответили на угрозы о ракетном ударе по российским АЭС

Ранее политолог из Украины Тарас Загородний в беседе с журналистами заявил о необходимости создания Украиной новых ракет, которые должны быть направлены в сторону АЭС России.
ГЛАС.RU 04:41
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Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым

В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Tricolor TV Magazine 31 октября в 03:33
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Lenta.ru вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru вчера в 00:26
Футбол

Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Sport24.ru 31 октября в 08:59
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Политика

Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны

Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Политика

Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году

В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
ГЛАС.RU 01:54
Музыка

Студентка из Новосибирска покорила жюри на шоу «Голос»

21-летняя Валерия Миронова из Новосибирска исполнила песню Lady Gaga на "слепых" прослушиваниях шоу "Голос" и заставила повернуться всех членов жюри.
VSE42.RU вчера в 23:50
Политика

Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
ТАСС вчера в 18:31
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Армия и оружие

Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету.
ГЛАС.RU вчера в 16:08
Гаджеты

В России презентовали игровой смартфон Asus ROG Phone II

Дни24 вчера в 08:58
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»

REGNUM 30 октября в 04:00
Космос

Первые кубсаты на Марсе едва не потерялись по прибытию на планету

ГЛАС.RU 31 октября в 07:07
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