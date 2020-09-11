Киев забирает около половины транзитного российского газа
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Украина впервые перешла на импорт газа с помощью виртуального реверса, после того как пять лет отказывалась от голубого топлива из России. Сейчас украинские потребители забирают около половины газа, который РФ направляет в Европу.В источнике
С чего всё началось
Украина вернулась к российскому газу
Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
Коммерсантъ10 сентября в 17:59
Подробнее о событии
Украина вернулась к российскому газу благодаря виртуальному реверсу
Московский Комсомолец11 сентября в 07:24
Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей трубы
Евразия Daily11 сентября в 13:51
Украина полностью перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу
Вести.Ru11 сентября в 11:09