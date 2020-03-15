С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.

Кино Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.

Общество Грузия закрывает границу с Россией Частичное закрытие границы между Грузией и Россией запланировано на 16 марта.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Происшествия В Москве обстреляли девушек-промоутеров На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.

Авто Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".

Происшествия На Украине в Азовском море ищут троих рыбаков Бердянск, Украина, 15 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Азовское море недалеко от санатория «Бердянск» на деревянном баркасе вышли трое рыбаков, с которыми оборвалась связь, сообщили 14 марта в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

Общество В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.

Общество «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса "Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.

Здоровье В Тюмени подтвердился новый случай заболевания коронавирусом Мужчина привез инфекцию из отпуска В Тюменской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Тюмени.