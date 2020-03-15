Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Общество В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.

Политика Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил ситуацию с поставками продовольствия и других важных товаров с руководителями крупнейших торговых сетей страны и призвал американцев не закупать впрок еду и предметы первой необходимости.

Музыка Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.

Футбол Названы имена всех зараженных коронавирусом игроков «Валенсии» Ранее игрок «Валенсии» и бывший футболист «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Общество В правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Происшествия В Москве обстреляли девушек-промоутеров На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество Власти Турции предлагают перенести начало туристического сезона Одной из мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19, стало предложение перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Общество В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.