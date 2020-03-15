Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКиев закрыл КПП «Станица Луганская»

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Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Киев закрыл КПП «Станица Луганская» в Донбассе из-за коронавируса

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Киев закрыл КПП «Станица Луганская» из-за коронавируса

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Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

RT на русском08:16

Киев из-за коронавируса закрыл КПП «Станица Луганская»

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РИА Новости07:01
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