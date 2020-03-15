Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКиев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Киев закрыл КПП «Станица Луганская» в Донбассе из-за коронавируса

News.ru12:51

Киев закрыл КПП «Станица Луганская» из-за коронавируса

Аргументы и Факты10:11

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

RT на русском08:16

Киев из-за коронавируса закрыл КПП «Станица Луганская»

Красная весна08:54

Киевские власти закрыли КПП «Станица Луганская»

Pravda.Ru08:49

Киев закрыл пункт пропуска «Станица Луганская» из-за коронавируса

Московский Комсомолец09:01

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

РИА Новости07:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
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В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
ТАСС 04:54
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Ростов — Локомотив 1:3

Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
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Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта отменил подписку, сообщил холдинг «Газпром-медиа».
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Для кого Украина экстренно закрывает границы в Донбассе с 16 марта

Украина все-таки решила закрыть въезд в страну через пункты пропуска в Донбассе.
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Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
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В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США

В Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере того, как страна отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
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Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева

В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.
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РЖД отменяет поезда в Молдавию и Украину из-за коронавируса

Международные поезда «Федеральной пассажирской компании» — дочерней компании РЖД, прекратят курсировать между Россией, Украиной и Молдавией с 17 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт сегодня, 15 марта, ТАСС, ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте ФПК.
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Известия 12:28
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
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Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
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Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
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