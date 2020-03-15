Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.

Общество Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

Происшествия Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.

Футбол Ростов — Локомотив 1:3 Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Россия ограничила полёты в страны ЕС Запрет ввёл оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России. При этом он не распространяется на чартерные рейсы.

Авто Названы самые «страшные» отечественные автомобили Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.

Происшествия Найдено тело 12-летнего Артура Шмыглева В Самойловском районе обнаружили тело 12-летнего Артура Шмыглева. Подросток, проживавший в селе Песчанка, пропал 21 ноября прошлого года.

Транспорт РЖД отменяет поезда в Молдавию и Украину из-за коронавируса Международные поезда «Федеральной пассажирской компании» — дочерней компании РЖД, прекратят курсировать между Россией, Украиной и Молдавией с 17 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт сегодня, 15 марта, ТАСС, ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте ФПК.