Коронавирус
RT на русскомКиев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Украина ограничит количество пунктов пропуска через госграницу и КПП в Донбассе
Коммерсантъ13 марта в 08:22
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