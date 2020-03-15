Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКиев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Киев закрыл КПП «Станица Луганская» из-за коронавируса

Аргументы и Факты10:11

Киев закрыл границу с ДНР и ЛНР: информационное заражение коронавирусом

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Украина ограничит количество пунктов пропуска через госграницу и КПП в Донбассе

Коммерсантъ13 марта в 08:22

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

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Украина вводит жесткие ограничения по пересечению блокпостов в Донбассе: кого коснется запрет на въезд

КП - Донецк09:40

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

РИА Новости07:01

Киев из-за коронавируса закрыл КПП «Станица Луганская»

Красная весна08:54
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
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Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
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В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
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Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
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Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
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Боевики объявили награду за российских журналистов

В Сирии террористы объявили награду за убийство российских журналистов.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

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Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Здоровье

Врачи оценили пользу водки и лука для защиты от коронавируса

Избежать заражения коронавирусом поможет не водка, а элементарные правила безопасности и гигиены, напоминают врачи.
Профиль вчера в 21:30
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Транспорт

РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией.
РБК 04:41
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Футбол

Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0).
RT на русском 09:52
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 13 марта в 09:25
Общество

Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны

Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
FlashNord 05:33
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru 03:31
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Футбол

Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Чемпионат вчера в 05:37
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Музыка

Умер основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

В США в возрасте 70 лет скончался британский музыкант и художник-акционист Дженезис Пи-Орридж.
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Шоу-бизнес

«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

РИА Новости 08:21
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