Коронавирус
РБККиев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Акинфеев в матче с «Уфой» провёл 40000-ю минуту в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг впечатляющей отметки по минутам, проведённым в матчах чемпионата России.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
На Ямале продлили вахту из-за коронавируса
Большинство предприятий топливно-энергетического комплекса приняло в связи с распространением коронавируса решение о продлении вахты на срок до трёх месяцев.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Экономика
Saudi Aramco приостановила переговоры о первой инвестиции в Россию
Из-за «рыночной неопределенности» стороны приостановили сделку о продаже 30,76% российской нефтесервисной компании «Новомет» консорциуму, состоящему из саудовской госкомпании Saudi Aramco, суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Общество
Воронежские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за коронавируса
Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса студентов Воронежского государственного университета перевели на дистанционное обучение.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Культура
Проповедник пообещал излечить от коронавируса через телевизор
Американский проповедник и ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд пообещал зрителям излечить их от коронавируса через экран телевизора.
Общество
Севшим на карантин россиянам оплатят больничные
Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Общество
Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус
В комздраве Петербурга перечислили пункты, где можно это сделать.
Общество
Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Экономика
АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов
По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Гаджеты
Новый смартфон Redmi может получить до 12 Гбайт оперативной памяти
Иными словами, будущие смартфоны Redmi могут получить до 12 Гбайт оперативной памяти.
Футбол
Из-за карантина Шюррле вернется в «Спартак» не раньше апреля
Футбол
Василий Уткин: «Почему нельзя признать „Ливерпуль“ чемпионом? Мы же признали „Интер“, когда дисквалифицировали „Юве“»
Журналист Василий Уткин поделился мнением об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ и не присуждать «Ливерпулю» звание чемпиона.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено
На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Экономика
«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Общество
«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group
Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Большинство в парламенте Молдавии сформировали социалисты и демократы
Договорённости о большинстве подписали лидер Партии социалистов Республики Молдавия Зинаида Гречаный и лидер Демократической партии Молдавии Павел Филип.