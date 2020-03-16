В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Политика В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

Общество На Ямале продлили вахту из-за коронавируса Большинство предприятий топливно-энергетического комплекса приняло в связи с распространением коронавируса решение о продлении вахты на срок до трёх месяцев.

Общество «Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Экономика Saudi Aramco приостановила переговоры о первой инвестиции в Россию Из-за «рыночной неопределенности» стороны приостановили сделку о продаже 30,76% российской нефтесервисной компании «Новомет» консорциуму, состоящему из саудовской госкомпании Saudi Aramco, суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Общество В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Культура Проповедник пообещал излечить от коронавируса через телевизор Американский проповедник и ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд пообещал зрителям излечить их от коронавируса через экран телевизора.

Общество Севшим на карантин россиянам оплатят больничные Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.

Общество Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.

Экономика «Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум» Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59 Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.