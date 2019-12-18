Политика
РИА НовостиКиев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Политика
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Происшествия
При столкновениях возле Рады пострадали двадцать три силовика
Двадцать три сотрудника полиции и Нацгвардии пострадали при столкновениях возле Верховной рады, которые произошли 17 декабря.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Общество
«Улицу миллиардеров» в Нью-Йорке назвали самой роскошной в мире
«Улица миллиардеров» — одно из главных в Нью-Йорке мест для шопинга, указано в гиде по городу.
Наука
Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Власти Германии увидели позитив в высылке российских дипломатов
Власти Германии считают, что высылка российских дипломатов привела к активизации контактов с РФ по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине.
Происшествия
Россиянин умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов
18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
Дочь Тутберидзе рассказала, как справилась с болезнью
Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, рассказала, как ей удалось справиться с болезнью (у нее раньше были проблемы со слухом).
Общество
Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов
Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Киев и Донбасс пока не договорились об обмене пленными
Переговоры в Минске все еще продолжаются и пока остаются шансы на то, что соглашение будет достигнуто.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Происшествия
Мужчина в лифчике и стрингах найден мертвым в своей квартире в Москве
Труп мужчины в лифчике, женских чулках и стрингах был обнаружен вчера утром в квартире на северо-востоке Москвы.
Общество
В Москве задержали Марию Алехину
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
Отец Зеленского объяснил слова о критикующей сына тупой биомассе
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр объяснил свои слова о «тупой биомассе», критикующей политику его сына.
Наука
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке из смолы
Исследователи смогли восстановить портрет древнего человека подросткового возраста по найденной древней жвачке из берёзовой смолы, на которой осталась человеческая ДНК, сообщает Lenta.ru.
Наука
Учёные попытаются отследить птичий грипп
Например, во время вспышки птичьего гриппа в 2005 году только на одной из российских птицефабрик было забито около 400 тысяч птиц.