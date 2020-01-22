Политика
BFM.ruКиев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле
Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти Холокоста в Израиле. Встреча двух лидеров не исключена, но она вряд ли будет продолжительной. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.РИА Новости09:17
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Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила работу в компании Disney
Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
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Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии
Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Политика
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Политика
Правозащитники, ученые и деятели культуры выступили с открытым письмом, где призвали изменить избирательные законы
Авторы призвали провести честные выборы в Госдуму в следующем году.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Футбол
Платини назначен советником президента FIFPro
Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Авто
Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру
Компания Toyota запускает глобальную отзывную кампанию, которая затронет 3,4 миллиона машин, 2,9 миллиона из которых были проданы в США.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына
Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Наука
Британцы случайно открыли универсальные Т-лимфоциты для борьбы с раком
Исследователи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов, рецепторы которых распознают комплексы молекул, характерные практически для всех раковых клеток, но не характерные для здоровых клеток млекопитающих и тех бактерий, которые пытаются их поразить.
Космос
Раскрыта загадка недоступной области черной дыры
Астрономы Кембриджского университета раскрыли свойства ранее недоступной для наблюдений области в окрестностях далекой гигантской черной дыры с помощью эха рентгеновского излучения.
Общество
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина опубликовала зимнее фото в бикини
Уроженка Рязанской области 41-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в бикини, сделанное на Черном море.
Политика
Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»
Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Политика
Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию
Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.