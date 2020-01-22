Политика

BFM.ruBFM.ruКиев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти Холокоста в Израиле. Встреча двух лидеров не исключена, но она вряд ли будет продолжительной. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости09:17

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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

РИА Новости09:17

Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле

РБК08:30

Ушаков сообщил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

ТАСС08:37

Путин из-за плотного графика в Израиле сможет встретиться с Зеленским только «на ногах»

Интерфакс08:37

Зеленский попросил Путина о встрече в Иерусалиме

Московский Комсомолец08:30

Кремль заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Коммерсантъ08:54

Киев запросил у Москвы встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Lenta.ru08:38
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Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
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МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Политика

Путин встретится с матерью осужденной израильтянки Наамы Иссахар

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Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Российский Диалог 08:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила работу в компании Disney

Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
Paparazzi.ru 06:23
Политика

Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии

Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Политика

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
РИА Новости 04:57
Технологии

Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Piter.tv вчера в 14:41
Политика

Правозащитники, ученые и деятели культуры выступили с открытым письмом, где призвали изменить избирательные законы

Авторы призвали провести честные выборы в Госдуму в следующем году.
Эхо Москвы 08:29
Политика

Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
РИА Новости 07:30
Футбол

Платини назначен советником президента FIFPro

Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
ProstoProSport 08:23
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
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Шоу-бизнес

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Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
StarHit.ru 08:00
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
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Авто

Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру

Компания Toyota запускает глобальную отзывную кампанию, которая затронет 3,4 миллиона машин, 2,9 миллиона из которых были проданы в США.
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Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына

Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Пятый канал 08:42
Наука

Британцы случайно открыли универсальные Т-лимфоциты для борьбы с раком

Исследователи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов, рецепторы которых распознают комплексы молекул, характерные практически для всех раковых клеток, но не характерные для здоровых клеток млекопитающих и тех бактерий, которые пытаются их поразить.
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Космос

Раскрыта загадка недоступной области черной дыры

Астрономы Кембриджского университета раскрыли свойства ранее недоступной для наблюдений области в окрестностях далекой гигантской черной дыры с помощью эха рентгеновского излучения.
Lenta.ru 03:11
Общество

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
РИА Новости 00:45
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина опубликовала зимнее фото в бикини

Уроженка Рязанской области 41-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в бикини, сделанное на Черном море.
YA62.ru 08:16
Политика

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 08:08
Политика

Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию

Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Российская газета 09:10
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 00:20
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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