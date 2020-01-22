Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти Холокоста в Израиле. Встреча двух лидеров не исключена, но она вряд ли будет продолжительной. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

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