Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

с чего всё началось

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате". Президенты тогда пожали друг другу руки, а впоследствии около 15 минут общались с глазу на глаз.

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

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