Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате". Президенты тогда пожали друг другу руки, а впоследствии около 15 минут общались с глазу на глаз.
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с чего всё началось

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости09:17

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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

РИА Новости09:17

Кремль заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Коммерсантъ08:54

Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле

РБК08:30

Путин из-за плотного графика в Израиле сможет встретиться с Зеленским только «на ногах»

Интерфакс08:37

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

RT на русском08:36

Ушаков сообщил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

ТАСС08:37

Зеленский попросил Путина о встрече в Иерусалиме

Московский Комсомолец08:30
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия

Первые случаи коронавируса в России – штамм привезли авиапассажиры в Москву и Питер

В среду, 22 января, в России зарегистрированы первые два человека, предположительно являющиеся носителями нового коронавируса.
Блокнот.ру 10:16
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста фигуранту «дела 27 июля» Баршаю

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста Андрею Баршаю, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в Москве 27 июля.
Интерфакс 09:18
Авто

Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о ее исчезновении из реабилитационного центра, сообщает "Газета.ру".
Толк 07:05
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Зеленский встретился с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
RT на русском 10:34
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех российских границах из-за нового коронавируса, обнаруженного в КНР.
Аргументы и Факты 07:37
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Российская газета 10:45
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Армия и оружие

В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Мир новостей 02:11
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Авто

В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
Известия вчера в 03:36
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом

Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Хорошие новости 07:28
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Известия 06:14
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Культура

Скончался участник «Монти Пайтон» Терри Джонс

Британский актер и участник участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс скончался на 78 году жизни.
Эхо Москвы 08:16
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Происшествия

В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
RT на русском 10:04
Энергетика

Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай

Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
ТАСС 09:48
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

РИА Новости 10:09
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

РБК 08:42
Экономика

Голикова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что расходы российского бюджета по материнскому капиталу к 2022—2023 годам стабилизируются на уровне 250—290 миллиардов рублей в год.
РЕН ТВ 04:35
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Политика

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 08:08
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
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Политика

Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:01
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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