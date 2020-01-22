Политика

RT на русскомRT на русскомКиев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле

Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
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