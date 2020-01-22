Политика
RT на русскомКиев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.РИА Новости09:17
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Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
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В WhatsApp появилась новая тёмная тема
Как сообщает Today News Ufa, команда WhatsApp сделала тёмную тему доступной пользователям бета-версии WhatsApp для операционной системы Android.
Авто
В Роспатенте появились новые детали «Русского Прадо» от УАЗа
УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
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Политика
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
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Зеленский обвинил Россию в «аннексии» территорий
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории.
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
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На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.