Политика

RT на русскомRT на русскомКиев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
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с чего всё началось

Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле

Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости09:17

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Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле

РИА Новости09:17

Кремль заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Коммерсантъ08:54

Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле

РБК08:30

Путин из-за плотного графика в Израиле сможет встретиться с Зеленским только «на ногах»

Интерфакс08:37

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

RT на русском08:36

Ушаков сообщил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

ТАСС08:37

Зеленский попросил Путина о встрече в Иерусалиме

Московский Комсомолец08:30
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК 12:07
Политика

Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
РЕН ТВ 12:03
Игры

Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA

Игромания.ру 11:12
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн

«В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте.
URA.Ru вчера в 08:47
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«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 05:54
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Известия 06:14
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Трамп заявил о несправедливом отношении ВТО к США

Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с США на протяжении многих лет, благодаря чему китайская экономика росла быстрыми темпами.
ТАСС 07:25
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Авто

Электромобили оказались не такими неудобными, как мы думаем

Если вы думаете, покупать электромобиль или нет (а в России скоро появится собственный недорогой электромобиль Zetta) и взвешиваете все «за» и «против», то вы по адресу: Американская автомобильная ассоциация (AAA) выяснила, что думают о своих электромобилях те, кто приобрел их впервые.
Популярная механика 06:33
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Российская газета 11:49
Экономика

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
ТАСС 10:52
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Ридус 09:39
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Российская газета 11:07
Футбол

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Чемпионат вчера в 16:22
Технологии

В WhatsApp появилась новая тёмная тема

Как сообщает Today News Ufa, команда WhatsApp сделала тёмную тему доступной пользователям бета-версии WhatsApp для операционной системы Android.
ToDay News Ufa 04:34
Авто

В Роспатенте появились новые детали «Русского Прадо» от УАЗа

УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 10:26
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Футбол

Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»

Газета.Ru 07:28
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Происшествия

Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
BFM.ru 11:05
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

Ранее писатель написал в своем блоге, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".
РИА Новости Крым 11:59
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Piter.tv 05:26
Политика

Зеленский обвинил Россию в «аннексии» территорий

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории.
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Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
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На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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