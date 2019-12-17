Политика
РИА НовостиКиев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин
Киев не желает проводить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", как этого требуют договоренности, и всячески затягивает процесс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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Наука
Грипп снизил вероятность заболеть простудой
Британские ученые выяснили, что простуда и грипп мешают друг другу заражать людей.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Авто
Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»
Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии
Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены.
Политика
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации.
Футбол
Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Футбол
«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира
«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Экономика
Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье
Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента
Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Политика
Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона
Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Здоровье
Уролог перечислил недооцененные пациентами факторы развития рака
Люди часто недооценивают факторы развития рака мочевого пузыря, связанные с их профессиональной деятельностью.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
Общество
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.