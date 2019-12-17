Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин

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Киев не желает проводить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", как этого требуют договоренности, и всячески затягивает процесс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин

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Киев до сих пор не составил списки для обмена удерживаемыми лицами

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