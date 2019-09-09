Политика

РБКРБККиев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре. «Мы с Ангелой Меркель готовы предложить даты [саммита] Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину», — сказал Макрон.
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В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре

ТАСС05:48

МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате

RT на русском06:12

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

Lenta.ru06:13

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

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МИД Украины: Зеленский готов к встрече в «нормандском формате» в сентябре

Российская газета06:24

Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

РБК10:26

Зеленский готов к переговорам с Путиным в «нормандском формате» уже в сентябре. В этом месяце он планирует и встречу с Трампом

Фонтанка.Ру06:11
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты

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Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
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Hyundai Creta получила спецверсию для России

Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.
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Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
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Гитарист Джимми Джонсон умер на 77-м году жизни.
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Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал в фейсбуке про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.
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В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
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В Словакии перенесли заседание парламента по вотуму недоверия премьеру

Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по предложению оппозиции должна была идти речь о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил журналистам спикер Андрей Данко.
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Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов

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На Украине взорвалась колонна военной техники

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Чеченских артистов задержали на две недели за их песни

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В Британии супруги нашли странное существо с клыками и клювом

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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
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«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

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