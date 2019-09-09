Политика
РБККиев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»
В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре. «Мы с Ангелой Меркель готовы предложить даты [саммита] Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину», — сказал Макрон.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Хаджимба переизбран президентом Абхазии
Вести.Ru 06:11
Политика
Москва обвинила Вашингтон в ведении визовой войны
Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.
Вести.Ru 12:27
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 07 сентября в 07:53
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
РИА Новости 10:18
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.
UsedCars.ru 10:10
Политика
Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Политика
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора в Петербурге
Как сообщает ЦИК, после обработки 0,1 % протоколов Александр Беглов с показателем 83,61 % лидирует на выборах.
ПолитРоссия вчера в 13:59
Музыка
Умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон
Гитарист Джимми Джонсон умер на 77-м году жизни.
Культуромания 04:16
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
Молдавский депутат рассказал об «ударе в спину» России
Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал в фейсбуке про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.
Газета.Ru 12:17
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Политика
В Словакии перенесли заседание парламента по вотуму недоверия премьеру
Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по предложению оппозиции должна была идти речь о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил журналистам спикер Андрей Данко.
РИА Новости 09:15
Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Аргументы и Факты вчера в 18:06
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Общество
В Британии супруги нашли странное существо с клыками и клювом
Венди Грей и Энди Вээр заметили необычное создание 5 сентября у себя на заднем дворе и посадили его в стакан.
RuNews24.ru 01:53
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла условия брачного договора
StarHit.ru 09:30
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU 00:43