с чего всё началось

Представитель МИД считает, что Россия осуществила международное преступление против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине октября заявил, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в «нормандском» или иных форматах невозможно, этот вопрос закрыт.

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Политика Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.

Экономика Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.

Общество Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.

Игры Narcos: Rise of the Cartels выходит в ноябре Пошаговая стратегия с элементами боевика Narcos: Rise of the Cartels базируется на первом сезоне сериале «Нарко», получившем премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Общество Мошенники придумали новый способ кражи денег через телефон Новая схема предполагает, что клиенты банков, использующие соответствующие мобильные приложения, устанавливают на свои гаджеты программу удаленного доступа, что дает мошенникам возможность завладеть чужими деньгами.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

Политика США объявили Китай своим стратегическим соперником «Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», – сказал Пенс, передает ТАСС.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.

Политика Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.

Экономика Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике На что согласны нефтяники Нефтяники в целом согласны на компромисс в виде налога на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата, на особых условиях для новых месторождений в Арктике, сказал РБК источник, близкий к компании, которая работает в регионе.

Общество Forbes составил список богатейших женщин России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

Финансы Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию "Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.

Политика Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.