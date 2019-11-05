Политика
Газета.RuКиев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости". По его словам, у страны достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Lenta.ru 16:08
Происшествия
В Приморье тигр напал на человека
Вести.Ru 03:16
Происшествия
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.
Коммерсантъ 19:22
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Футбол
AS: «Барселона» скрывает травму Дембеле
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле снова травмирован, утверждает AS.
Бомбардир.ру 17:48
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Экономика
Крупные российские сети супермаркетов начнут торговать разливным пивом
Запуск проекта напрямую связывается с ростом числа магазинов по продаже разливного пива в России.
URA.Ru 18:57
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru 05:29
Политика
WP: Трамп испытывает ненависть к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет газета The Washington Post По одной из версий, Трамп убежден, что власти Украины вступили в "сговор с демократами", чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году В 2017 году перед встречей с Петром Порошенко Трамп назвал Украину "ненастоящей страной".
Рифей-Пермь вчера в 00:24
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Общество
Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети
Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
Forbes 10:29
Общество
Читинцы заявили, что маршрутчики мешают работать новым автобусам
Жители Черновского района 1 ноября на встрече с исполняющим обязанности руководителя администрации Читы Александром Сапожниковым сообщили о том, что водители маршрутных такси мешают перевозке пассажиров на муниципальных автобусах большой вместимости.
Московский Комсомолец Чита 02 ноября в 02:07
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Политика
В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
РИА Новости 18:45
Наука
В Испании найдено ожерелье последних неандертальцев
Украшение, выполненное из когтей Императорского Орла (Aquila adalberti), ученые нашли в ходе изучения пещеры Кова Форадада, находящейся на северо-востоке Испании.
Planet Today 15:00
Политика
Путин подписал закон об ответственности чиновников за миграцию
В случае, если доказана отвественность должностного лица в организации незаконного въезда в страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания на территории РФ и незаконного транзитного проезда, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
РЕН ТВ 13:53
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Авто
Индийский Renault Duster может появиться в России
Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль 10:11