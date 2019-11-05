Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости". По его словам, у страны достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон.

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Происшествия Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.

Армия и оружие Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Общество Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.

Экономика Крупные российские сети супермаркетов начнут торговать разливным пивом Запуск проекта напрямую связывается с ростом числа магазинов по продаже разливного пива в России.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика WP: Трамп испытывает ненависть к Украине с первых дней президентства Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет газета The Washington Post По одной из версий, Трамп убежден, что власти Украины вступили в "сговор с демократами", чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году В 2017 году перед встречей с Петром Порошенко Трамп назвал Украину "ненастоящей страной".

Общество Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.

Общество Читинцы заявили, что маршрутчики мешают работать новым автобусам Жители Черновского района 1 ноября на встрече с исполняющим обязанности руководителя администрации Читы Александром Сапожниковым сообщили о том, что водители маршрутных такси мешают перевозке пассажиров на муниципальных автобусах большой вместимости.

Политика Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".

Политика В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.

Наука В Испании найдено ожерелье последних неандертальцев Украшение, выполненное из когтей Императорского Орла (Aquila adalberti), ученые нашли в ходе изучения пещеры Кова Форадада, находящейся на северо-востоке Испании.

Политика Путин подписал закон об ответственности чиновников за миграцию В случае, если доказана отвественность должностного лица в организации незаконного въезда в страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания на территории РФ и незаконного транзитного проезда, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Финансы Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».