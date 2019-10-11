Политика

RT на русскомRT на русскомКиев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
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Глава МИД Украины заявил о начале процесса разведения сил и средств в Золотом

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