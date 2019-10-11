В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Общество Потепление придет в Москву к Дню народного единства Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Энергетика Поставки газа через Украину решатся через суд Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».