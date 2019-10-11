Политика
RT на русскомКиев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Общество
Дети в алтайском селе не ходят в школу из-за отсутствия учителей
Школа в селе Большая Тихая в Алтайском крае закрыта уже два месяца из-за отсутствия учителей.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Кино
Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Общество
Потепление придет в Москву к Дню народного единства
Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
Авто
Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу
Житель города Кливленд, штат Теннесси, выставил на продажу реплику персонажа Мэтр из диснеевского анимационного фильма «Тачки».
Армия и оружие
Песков: РФ пока не получала подтверждений о ликвидации аль-Багдади
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Энергетика
Поставки газа через Украину решатся через суд
Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Хоккей
Гусев не сыграет против «Тампы-Бэй»
Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев не будет играть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй», сообщает в своем Twitter журналист Record Sports Эбби Мастракко.
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Гаджеты
NVIDIA официально представила карты GeForce GTX 1660 и 1650 Super
Компания NVIDIA представила-таки видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, которые ожидают многие геймеры.