Политика

RT на русскомRT на русскомКиев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
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Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском05:27

На Донбассе в поселке Золотое началось разведение сил

Коммерсантъ08:07

Отвод сил станет основанием для «нормандской встречи», заявили в Киеве

РИА Новости08:41

МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Донбассе

РБК06:10

В Госдуме пожелали увидеть доказательства отвода сил в Золотом

Известия08:08

В МИД России подчеркнули важность разведения сил на Донбассе

РЕН ТВ13:07

Глава МИД Украины заявил о начале процесса разведения сил и средств в Золотом

ТАСС05:19
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Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Общество

Дети в алтайском селе не ходят в школу из-за отсутствия учителей

Школа в селе Большая Тихая в Алтайском крае закрыта уже два месяца из-за отсутствия учителей.
Тайга.инфо вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
Вечерняя Москва 12:29
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Кино

Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети

Актуальные Новости 06:03
Музыка

Наргиз прокомментировала сообщения о «пьяном» концерте в Уссурийске

РИА Новости 13:08
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM 10:03
Общество

Потепление придет в Москву к Дню народного единства

Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.
Вечерняя Москва 08:13
Происшествия

Крупный пожар в неэксплуатируемом здании в Петербурге локализовали

ТАСС 13:25
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Авто

На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Авто

Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу

Житель города Кливленд, штат Теннесси, выставил на продажу реплику персонажа Мэтр из диснеевского анимационного фильма «Тачки».
Motor вчера в 09:32
Армия и оружие

Песков: РФ пока не получала подтверждений о ликвидации аль-Багдади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
РЕН ТВ 11:42
Энергетика

Поставки газа через Украину решатся через суд

Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Телеканал 360° вчера в 21:54
Общество

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Хоккей

Гусев не сыграет против «Тампы-Бэй»

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев не будет играть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй», сообщает в своем Twitter журналист Record Sports Эбби Мастракко.
Спорт-Экспресс 13:38
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников

В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета 05:22
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Гаджеты

NVIDIA официально представила карты GeForce GTX 1660 и 1650 Super

Компания NVIDIA представила-таки видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, которые ожидают многие геймеры.
Игромания.ру 12:38
Музыка

Шнуров заявил о радости участников «Ленинграда» из-за роспуска группы

GreatLove 13:00
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