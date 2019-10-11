Политика
RT на русскомКиев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
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Политика
Путин пообещал приехать на Кубу
Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диаса-Канеля посетить "остров Свободы".
Российская газета 09:22
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Армия и оружие
Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии
Устройство сдетонировало около бронеавтомобилей сотрудников российской военной полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
Телеканал 360° 10:08
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Право.ру 05:33
Общество
Минпросвещения предложило провести в школах урок о Калашникове
Во вторник, 29 октября, стало известно, что министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации по проведению тематического урока к столетию со дня рождения изобретателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова.
Форпост Северо-Запад 10:45
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Политика
Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Новый День 07:55
Политика
Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Российская газета 08:31
Политика
ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского
Национальная служба новостей 10:31
Шоу-бизнес
Постаревшая Алиса Фрейндлих поучаствовала в крестинах своей правнучки
Фото, выложенные в социальные сети с крестин маленькой Софии, правнучки легенды советского и отечественного кино Алисы Фрейндлих, вызвали массу эмоций у почитателей таланта актрисы.
Millionaire.ru 09:54
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 09:39
Общество
Британия уничтожит выпущенные в честь Brexit монеты
Великобритании придется уничтожить сотни тысяч монет достоинством 50 пенсов, выпущенных к дате выхода королевства из Евросоюза.
Lenta.ru 11:56
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке
Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.
RT на русском 10:23
Армия и оружие
Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обстановка в районе Золотого в Донбассе, где ополченцы и украинские силовики начали отвод сил, спокойная.
РИА Новости 11:14
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44