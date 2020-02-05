Политика

Вести.RuВести.RuУкраина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым". По словам украинского политика, его страна не готова к этому, ей нужно "работать и работать".
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В России назвали «бредом» слова представителя Зеленского о Крыме

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Представитель Зеленского: Украина не сможет взять Крым, даже если Россия сама его отдаст

ТАСС08:11
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Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

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Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
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Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
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Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
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