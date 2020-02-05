Политика
Вести.RuУкраина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым". По словам украинского политика, его страна не готова к этому, ей нужно "работать и работать".
Читать в источнике
Оценить741
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Футбол
Эриксен: «Чувствовал себя в „Тоттенхэме“ паршивой овцой»
Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Экономика
Прогноз по курсу рубля: паника на рынках потопит рубль
По данным аналитиков, на финансовых рынках царит сильная напряженность, которая влияет и на курс рубля, вплотную подобравшегося к отметке в 64 за доллар.
Происшествия
Растет число погибших при сходе лавины в Турции
Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2020 году новых авто в России
Портал «Авто.ру» опросил своих пользователей на предмет самых ожидаемых автомобилей в России в 2020 году.
Гаджеты
Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Экономика
Автомобильный рынок в России упадет
Наука
Как сон стимулирует нашу память
Сон представляется подходящей платформой для реорганизации нашей памяти.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 3,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Хоккей