К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

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