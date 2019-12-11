Политика
РБККиев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.
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Украина подготовит изменения в Минские соглашения к новому нормандскому саммиту
Газета.Ruвчера в 14:07
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