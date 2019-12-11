Политика

РБКРБККиев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.
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Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

РИА Новостивчера в 15:40

Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече «нормандской четверки»

ТАССвчера в 13:45

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

RT на русскомвчера в 14:00

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

РБКвчера в 17:32

Киев решил изменить Минские соглашения

Известиявчера в 14:17

Украина подготовит изменения в Минские соглашения к новому нормандскому саммиту

Газета.Ruвчера в 14:07

В Киеве заявили о подготовке изменений к минским соглашениям

Взгляд.рувчера в 13:55
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Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 01:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Политика

В Госдуме предложили объявить США спонсором терроризма

Государственная дума России может ответить на инициативу сената США внести России в список спонсоров терроризма аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Газета.Ru вчера в 15:48
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
Политика

Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
ТАСС 02:23
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Общество

Подсчитано число работающих 1 января россиян

Аналитики подсчитали, что официальным рабочим днем 1 января является для 12 процентов опрошенных.
Lenta.ru 02:39
Гаджеты

Intel обещает перейти на техпроцесс 1,4 нанометра к 2029 году

Как известно, компания Intel до сих пор не может совладать с 10-нанометровым техпроцессом.
Игромания.ру вчера в 15:58
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru вчера в 21:39
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия 10 декабря в 20:26
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество

Вайнштейн договорился о компенсациях на $25 млн пострадавшим женщинам

Обвинённый в сексуальных домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн выработал предварительное соглашение с пострадавшими от его действий женщинами о выплате им компенсаций на общую сумму в $25 млн, передаёт 11 декабря The New York Times.
REGNUM вчера в 15:56
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета 10 декабря в 02:59
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском 10 декабря в 23:51
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Общество

Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США

Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Эхо Москвы вчера в 12:01
Футбол

Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»

Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
ProstoProSport вчера в 11:15
Финансы

Спрос на российскую промышленную продукцию вырос по итогам ноября

В низкотехнологичных отраслях промышленности спрос вырос на 4,8% к ноябрю 2018 года и на 0,8% за 11 месяцев с начала года.
Российская газета вчера в 19:00
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