Политика
РБККиев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.
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Политика
Песков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают большого значения тому, как в Киеве трактуют коммюнике саммита «нормандской четверки», сообщают «РИА Новости».
Политика
Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене
На Украине государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по заявлению Андрея Портнова, экс-советника Виктора Януковича.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину по делу о керченской провокации
«Никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти», - сообщил он, добавив, что публичные слушания по этому делу назначены на весну будущего года.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Кино
Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Шахтер» и впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Итоговое положение команд: 1. "Манчестер Сити" (14 очков), 2. "Аталанта" (7), 3. "Шахтер" (6), 4. "Динамо" (5). "Сити" и "Аталанта" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией
Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Хоккей
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»
У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Шон Курали. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
Технологии
Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех»
«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
Политика
Израильский Кнессет принял закон о самороспуске
Официальный телеканал израильского парламента сообщил, что во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов, которые пройдут 2 марта 2020 года.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Шоу-бизнес
Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией
Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками Instagram архивной фотографией, на которой ей всего двенадцать лет.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).