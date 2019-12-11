Политика

РБКРБККиев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.
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Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

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Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече «нормандской четверки»

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Газета.Ru14:07

В Киеве заявили о подготовке изменений к минским соглашениям

Взгляд.ру13:55
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Политика

Песков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике

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Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
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Итоговое положение команд: 1. "Манчестер Сити" (14 очков), 2. "Аталанта" (7), 3. "Шахтер" (6), 4. "Динамо" (5). "Сити" и "Аталанта" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы.
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«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
РБК 19:33
Общество

В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима

После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
РБК 18:26
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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»

У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Шон Курали. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси

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«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
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Официальный телеканал израильского парламента сообщил, что во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов, которые пройдут 2 марта 2020 года.
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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

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Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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