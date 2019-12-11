К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

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