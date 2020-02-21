Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

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Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

РИА Новостивчера в 15:20

В Киеве заявили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску против Москвы

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Суд ООН поддержал Украину в «морском деле» против России

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В Киеве заявили о признании судом в Гааге юрисдикции по иску к РФ

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Арбитраж в Гааге заявил о своем праве рассматривать иск Украины против России

Взгляд.рувчера в 17:31
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Переселенцы из Донецка привезли продукты украинцам, эвакуированным из Уханя

Rusvesna.su 00:59
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Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
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Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
РБК вчера в 17:48
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Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости вчера в 17:38
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Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Газета.Ru вчера в 12:11
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Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
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В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
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Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости вчера в 03:18
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Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
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Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
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Газета.Ru вчера в 21:16
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Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Здоровье

В десяти городах Италии закрыли общественные места из-за коронавируса

Школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии.
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В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
РБК вчера в 11:56
Политика

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
РИА Новости вчера в 13:58
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В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри

Известия вчера в 19:45
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Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
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Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее

Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
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Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
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В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
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Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
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