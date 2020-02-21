Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

ТАСС11:50

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

РИА Новости15:20

В Киеве заявили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску против Москвы

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Арбитраж в Гааге заявил о своем праве рассматривать иск Украины против России

Взгляд.ру17:31

МИД Украины мечтает о суде над Россией в Гааге за Крымский мост

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Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
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В расход пошли танки «Сабра»: потери турецкой армии в Сирии

Военные эксперты в первую очередь обратили внимание на то, что в расход пошли танки М60 турецкой армии.
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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
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«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
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Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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В России создали бетон для заливки при отрицательных температурах

Благодаря выверенному составу смеси авторам удалось повысить морозостойкость бетона и решить проблему его повышенной текучести, которая в условиях низких температур становится причиной комкования бетона и снижения прочности после отвердения.
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GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

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