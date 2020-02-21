Политика
РИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Политика
Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР
Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
Политика
Макрон предсказал Европе миграционный кризис из-за конфликта в Идлибе
Боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, число беженцев оценивается в 2 млн человек.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Наука
Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах
На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Теннис
Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Гаджеты
AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG
AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно.
Экономика
Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет
Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Армия и оружие
Турция предложила России не вмешиваться в ситуацию в Идлибе
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты РФ и Турции могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе.
Общество
Швеция начала тестировать электронную крону
Швеция начала тестировать электронную крону, которая в дальнейшем, возможно, полностью заменит наличные деньги, пишет Bloomberg.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Наука
Создают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Китае оценили украинские «коронапротесты»
Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.
Гаджеты
Apple изобрела iPhone с покрывающим все стороны экраном
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Армия и оружие
США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед
Соединенные Штаты построили базу на северо-востоке Сирии для переброски боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию, заявил специалист по Ближнему Востоку Фаиз Хавала 19 февраля в комментарии ИА Красная Весна.
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".