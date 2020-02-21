Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

ТАСС11:50

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

РИА Новости15:20

В Киеве заявили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску против Москвы

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Московский Комсомолец14:40

Суд ООН поддержал Украину в «морском деле» против России

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Арбитраж в Гааге заявил о своем праве рассматривать иск Украины против России

Взгляд.ру17:31

МИД Украины мечтает о суде над Россией в Гааге за Крымский мост

Красная весна12:51
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Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Российская газета 10:54
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В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия вчера в 23:50
Политика

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
РИА Новости 15:29
Политика

Макрон предсказал Европе миграционный кризис из-за конфликта в Идлибе

Боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, число беженцев оценивается в 2 млн человек.
Известия 18:01
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 12:25
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv 13:18
Наука

Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах

На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
ToDay News Ufa вчера в 06:02
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Общество

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
РБК 11:56
Теннис

Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Inc-news.ru вчера в 13:26
Гаджеты

AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG

AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
IT-World вчера в 06:36
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Еженедельник Звезда вчера в 22:12
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Футбол

В России закрылось трансферное окно

Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно.
Sports.ru 03:55
Экономика

Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет

Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
РБК вчера в 19:28
Армия и оружие

Турция предложила России не вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты РФ и Турции могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе.
ИжевскИнфо.РУ 00:54
Общество

Швеция начала тестировать электронную крону

Швеция начала тестировать электронную крону, которая в дальнейшем, возможно, полностью заменит наличные деньги, пишет Bloomberg.
Forbes 07:08
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Наука

Создают лечение меланомы на основе иммунных клеток

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:31
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:13
Общество

В Китае оценили украинские «коронапротесты»

Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.
Газета.Ru 20:45
Гаджеты

Apple изобрела iPhone с покрывающим все стороны экраном

ToDay News Ufa 15:54
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes вчера в 08:31
Общество

Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин

К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
62инфо 08:41
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Армия и оружие

США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед

Соединенные Штаты построили базу на северо-востоке Сирии для переброски боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию, заявил специалист по Ближнему Востоку Фаиз Хавала 19 февраля в комментарии ИА Красная Весна.
Красная весна 19 февраля в 11:32
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv 13:20
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