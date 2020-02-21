Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

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Общество Швеция начала тестировать электронную крону Швеция начала тестировать электронную крону, которая в дальнейшем, возможно, полностью заменит наличные деньги, пишет Bloomberg.

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