Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

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Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

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ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

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Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
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Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

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Боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом.
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