Политика
РИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Шоу-бизнес
Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале
Общество
Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% из-за коронавируса
Продажи автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92%.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Игры
Стильный хоррор-боевик Othercide выходит летом
Музыка
От запрещенных удовольствий до ухода в себя: какой стала одна из главных рок-групп планеты
В тексте первой же песни на Innerspeaker можно натолкнуться на словосочетание smoking weed — и альбом действительно отчасти казался саундтреком к запрещенным удовольствиям подобных коннотаций.
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России
Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия - это "ядерное государство", пояснил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Происшествия
Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Магадане
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за преображение
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Кино
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Компания Netflix опубликовала в твиттере актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак».
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Гаджеты
Sony представила недорогой смартфон Xperia L4
Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Армия и оружие
ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба
ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.
Происшествия
Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Гаджеты
Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене
Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Политика
Макрон предупредил Европу о миграционном кризисе из-за боев в Идлибе
Боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом.