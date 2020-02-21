Политика
РИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Армия и оружие
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Турция понесла новые потери в живой силе в Идлибе, однако пропагандистский раж: "мы отомстим и порвем всех" пошел на спад, втягиваться в войну Турции не позволит ее "дырявая" экономика.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Технологии
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Политика
США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату
США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
Экономика
Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
Политика
СМИ сообщили о поисках противников Трампа в правительстве США
В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Футбол
«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Происшествия
Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Хоккей
ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Общество
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Политика
Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты
Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.