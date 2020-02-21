Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Экономика Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Политика СМИ сообщили о поисках противников Трампа в правительстве США В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.

Политика Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Футбол «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией» В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор.

Происшествия Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.

Общество МиГ-35 получит беспилотную посадку Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Технологии Google неожиданно выпустила новую версию Android 11 В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.

Политика Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Технологии Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».

Футбол В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.