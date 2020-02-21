Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

ТАСС11:50

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

РИА Новости15:20

Морской трибунал ООН рассмотрит иск Украины против РФ по Азову

Московский Комсомолец14:40

Суд ООН поддержал Украину в «морском деле» против России

Росбалт13:14

Арбитраж в Гааге заявил о своем праве рассматривать иск Украины против России

Взгляд.ру17:31

МИД Украины мечтает о суде над Россией в Гааге за Крымский мост

Красная весна12:51

России грозит суд из-за Керченского пролива

Утро.ru12:45
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Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК вчера в 15:22
Армия и оружие

Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика

Турция понесла новые потери в живой силе в Идлибе, однако пропагандистский раж: "мы отомстим и порвем всех" пошел на спад, втягиваться в войну Турции не позволит ее "дырявая" экономика.
Pravda.Ru 06:29
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Технологии

NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре

NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Pravda.Ru 02:44
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 19 февраля в 01:51
Политика

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
РИА Новости 10:53
Экономика

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
РБК 06:43
Политика

СМИ сообщили о поисках противников Трампа в правительстве США

В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.
REGNUM 16:59
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Футбол

«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор.
LiveSport.ru 16:46
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 08:38
Происшествия

Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
REGNUM 15:51
Игры

GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

Актуальные Новости вчера в 23:35
Хоккей

ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 14:11
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

МиГ-35 получит беспилотную посадку

Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Lenta.ru 11:36
Биатлон

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Вести.Ru 08:42
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv 05:22
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru 17:30
Технологии

Google неожиданно выпустила новую версию Android 11

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Piter.tv вчера в 07:17
Политика

Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
iReactor 17:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 17:35
Технологии

Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты

Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
ITZine.ru 18 февраля в 23:00
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Футбол

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
REGNUM 12:03
Экономика

Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
RT на русском вчера в 10:34
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей: Керченский пролив - Чёрное море - пролив Босфор - Мраморное море - пролив Дарданеллы - Эгейское море - Средиземное море - Гибралтарский пролив. По отдалённости от океана Азовское море является самым континентальным морем планеты.
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